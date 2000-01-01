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Маск подумывает над привлечением нового капитала в Tesla | Фото:26.04 05:17   MIGnews.com

Маск подумывает над привлечением нового капитала в Tesla

Всемирно известный изобретатель Илон Маск заявил, что настало время привлечь новый капитал в развитие Tesla.

Об этом в четверг, 25 апреля сообщает Financial Post.

К такому выводу генеральный директор Tesla пришел после публикации отчета производителя электромобилей, в котором говорится, что компания потеряла за квартал 700 млн долларов.

Ссылаясь на последние данные, Маск пообещал, что компания снова станет прибыльной в третьем квартале текущего года.

Кроме того, бизнесмен выразил отметил, что спрос на седан Model 3 "очень большой".

Аналитичная компания Morgan Stanley прогнозирует, что Tesla привлечет 2,5 миллиарда долларов в третьем квартале этого года из "стратегических источников".

"Мы думаем, что Tesla ждет, чтобы продемонстрировать восстановление спроса и денежного потока, прежде чем пытаться стабилизировать свой баланс", - сказал Адам Йонас, представитель компании.

На телефонной конференции компании с инвесторами Маск отложил вопрос о привлечении капитала в ближайшее время.

"Я не думаю, что привлечение капитала должно заменить эффективную работу компании", - подчеркнул Маск.


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