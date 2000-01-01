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80% клипов из youtube удалено автоматически 25.04 10:49   MIGnews.com

80% клипов из youtube удалено автоматически

Youtube опубликовал первый Доклад об Исполнении Правил Сообщества.

Доклад сообщает, что за первые три месяца года из youtube удалены 8 миллионов клипов. 6,7 миллионов видео, 80% от общего числа удалены автоматически - с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. 1,1 миллиона видео удалены после того, как были отмечены в качестве нарушающих правила сообщества “доверенными пользователями” youtube, и еще 400 тысяч - отмеченные обычными пользователями.

Из 6,7 миллионов видео, удаленных машинами, 76% были удалены до первого просмотра. В сообщении youtube говорится: Большая часть удаленных 8 миллионов видео - материалы для взрослых”.

Всего за описываемый период в качестве кандидатов на удаление пользователи отметили 9,3 миллиона видео - что означает, что реально удаляется примерно каждое девятое видео, отмеченное человеком.
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