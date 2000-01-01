25.04 17:58 MIGnews.com

Основатель Google показал летающий автомобиль будущего

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Финансируемая одним из сооснователей корпорации Google Ларри Пейджем американская компания Kitty Hawk продемонстрировала прототип "летающего автомобиля".Видео первой версии пассажирского коптера Flyer было закачано на YouTube-канал компании. Пока что аппарат больше похож на гидроплан, так как предназначен для полетов над водой. Работает он на электротяге, весит около 100 килограммов и рассчитан на одного пассажира.В Kitty Hawk обещают начать продажи транспортного средства уже в конце года, но на счет его стоимость пока ничего конкретного сказать не могут.