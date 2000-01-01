26.03 01:06 MIGnews.com

Покорение Индией Луны откладывается

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Индийская организация космических исследований перенесла с апреля на октябрь отправку к Луне беспилотной миссии "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту."Учитывая сложности, связанные с миссией, при осуществлении которой ИОКИ впервые задействует орбитальный аппарат, вездеход и посадочный модуль, специалисты рекомендовали отложить запуск до окончания всех необходимых испытаний", - заявил сообщил в интервью газете The Times of India глава ведомства Кайласавадиву Сиван.По его словам, теперь старт планируется на первую неделю октября. Посадка аппарата запланирована в районе Южного полюса Луны.