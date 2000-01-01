Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Facebook хранит данные о всех звонках и sms пользователей 25.03 12:08   MIGnews.com

Facebook хранит данные о всех звонках и sms пользователей

Платформа facebook оказалась в центре нового скандала, связанного с массированным сбором данных о пользователях.

Компьютерный инженер из Новой Зеландии Дилан Маккей на прошлой неделе сканируя информацию о своих контактах в facebook обнаружил в архивах данные о всех его телефонных звонках и sms-сообщениях за последние несколько лет.

В мета-дата sms хранятся имена контактов, даты и продолжительность телефонных разговоров. В случае МакКейна сохранились данные с его предыдущих аппаратов и телефонных номеров, которыми он давно не пользуется.

Такие же находки сделали после МакКейна и другие пользователи facebook.

Представитель facebook сообщил, что сбор подобных данных “не является обязательным” и делается возможным в момент установки приложения с согласия пользователя. Цель сбора данных -”упрощение поиска людей и контактов”. В момент установления приложения пользователь должен дать согласие на то, чтобы оно имело доступ к контактам, подчеркнул представитель facebook.

Разрешение на доступ к контактам было однозначным для ранних версий Android - до версии Android 4.1. структура доступа был изменена в более поздних версиях, но приложения по-прежнему могут получать данные о контактах “из-за характера организации операционной системы”.

Пользователи также сообщают о том, что данные о контактах и их продолжительности сохраняются даже после “очистки” баз данных.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:58
В Норвегии запретят паранджу
12:33
Боксер Костя Цзю перенес инфаркт и операцию на сердце
12:22
Госконтролер проверит связи Клюгхафта с Зандберг
12:13
В вузах и колледжах Израиля запретили пропаганду политики
12:01
ВВС ЦАХАЛа разбрасывают листовки в Газе
11:25
Испания: 10 алжирцев насиловали 14-летнюю по кругу
11:01
Левак Дрюкер возглавил атаку против Тамар Зандберг
10:39
Ольмерт получил в подарок авторучек на миллион шекелей
10:35
Израильтянина выпустили из египетской тюрьмы
10:08
В Польше прошел первый День спасителей евреев
09:41
Израиль: полиция разместит десятки мобильных камер на шоссе
09:30
Израиль угрожает Совету по правам человека "последствиями"
09:04
Габай: лучше, если Мерец не преодолеет избирательный порог
08:58
Зеэв Элькин может стать мэром Иерусалима
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus