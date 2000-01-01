25.03 12:08 MIGnews.com

Facebook хранит данные о всех звонках и sms пользователей

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Платформа facebook оказалась в центре нового скандала, связанного с массированным сбором данных о пользователях.Компьютерный инженер из Новой Зеландии Дилан Маккей на прошлой неделе сканируя информацию о своих контактах в facebook обнаружил в архивах данные о всех его телефонных звонках и sms-сообщениях за последние несколько лет.В мета-дата sms хранятся имена контактов, даты и продолжительность телефонных разговоров. В случае МакКейна сохранились данные с его предыдущих аппаратов и телефонных номеров, которыми он давно не пользуется.Такие же находки сделали после МакКейна и другие пользователи facebook.Представитель facebook сообщил, что сбор подобных данных “не является обязательным” и делается возможным в момент установки приложения с согласия пользователя. Цель сбора данных -”упрощение поиска людей и контактов”. В момент установления приложения пользователь должен дать согласие на то, чтобы оно имело доступ к контактам, подчеркнул представитель facebook.Разрешение на доступ к контактам было однозначным для ранних версий Android - до версии Android 4.1. структура доступа был изменена в более поздних версиях, но приложения по-прежнему могут получать данные о контактах “из-за характера организации операционной системы”.Пользователи также сообщают о том, что данные о контактах и их продолжительности сохраняются даже после “очистки” баз данных.