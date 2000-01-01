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На Марсе зафиксированы подземные толчки 26.02 00:30   MIGnews.com

На Марсе зафиксированы подземные толчки

Новейший посадочный модуль НАСА подтвердил, что красную планету регулярно сотрясают подземные толчки. Сейсмометр космического корабля InSight зафиксировал десятки марсотрясений.

В ряде исследовательских работ отмечается 174 толчка, произошедших в сентябре прошлого года. Двадцать четыре из них были относительно мощными - от 3 до 4 баллов, остальные же обладали меньшей силой. Однако, как утверждают эксперты, даже сильные марсотрясения не представляют опасности для кого-либо на поверхности планеты. Об этом сообщает PBS.

С тех пор общее число зафиксированных толчков достигло 450, большинство из которых были незначительными, сообщил ведущий исследователь InSight Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения НАСА.

Основной причиной марсианских землетрясений является длительное охлаждение планеты, что приводит к ее сжатию и разрушению ее хрупких внешних слоев, однако, какие именно механизмы вызывают определенные толчки, неясно.

По словам исследователей, хотя команда не может исключить воздействия метеоритов, источник подземных толчков находится под землей. Тем не менее, космический аппарат на орбите Марса ищет признаки недавних ударов, а камеры InSight сканируют метеоры в ночном небе. Пока что безрезультатно.


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