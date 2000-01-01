Несколько израильских стартапов присоединились ко многим компаний по всему миру, которые пытаются разрабатывать выращенное в лаборатории мясо, что они считают решением проблем постоянно растущего населения мира и растущим спросом на продукты питания.
Над производством новой технологии в Израиле работают такие компании, как Future Meat Technologies, SuperMeat и Aleph Farms.
Продукт известен под разными названиями, включая "мясо из пробирки", "выращенное мясо" или "чистое мясо", - термин, который, по словам экспертов, подчеркивает его экологичность.
Главной особенностью такого мяса является использование мышечных клеток животных, не требующее убийства самих представителей фауны.
И хотя "синтетические стейки", возможно, не являются любимым блюдом гурманов, но, возможно, в ближайшем будущем они будут конкурировать с обычной курицей или говядиной.
"Производство мяса очень неэффективно", - сказал Яаков Намиас, профессор биотехнологии в Еврейском университете и основатель Future Meat Technologies. Для сравнения, культивируемое мясо потребляет "в 10 раз меньше воды, меньше земли, меньше энергии, чем при нынешнем производстве мяса".
Между тем, защитники животных утверждают, что выращенное в лаборатории мясо является ароматным и лучше для окружающей среды, чем обычное мясо. Они говорят, что для его производства необходимо меньше воды, энергии и земли. Но самое главное , по их мнению, - уменьшение страдания животных.
Сельское хозяйство, по оценкам, генерирует около 13 процентов глобальных выбросов парниковых газов, причем только на скот приходится две трети этих выбросов.