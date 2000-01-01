25.01 20:38 MIGnews.com
В работе Facebook произошел массовый сбой по всему миру
Вечером, 25 января, в работе социальной сети Facebook произошел массовый сбой по всему миру.
Неполадки зафиксировал сайт Downdetector
.
92% пользователей жаловались на проблемы с самим сайтом и лентой новостей, 17% – на проблемы с авторизацией.
Сбой был зафиксирован в Израиле, США, Перу, Бразилии, Перу, Великобритании, Ирландии, Франции, Испании, Германии, Нидерландах, Италии, Польше, Бельгии, Венгрии, Украине.
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