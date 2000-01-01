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В работе Facebook произошел массовый сбой по всему миру | Фото:25.01 20:38   MIGnews.com

В работе Facebook произошел массовый сбой по всему миру

Вечером, 25 января, в работе социальной сети Facebook произошел массовый сбой по всему миру.

Неполадки зафиксировал сайт Downdetector.

92% пользователей жаловались на проблемы с самим сайтом и лентой новостей, 17% – на проблемы с авторизацией.

В работе Facebook произошел массовый сбой по всему миру | Фото:

Сбой был зафиксирован в Израиле, США, Перу, Бразилии, Перу, Великобритании, Ирландии, Франции, Испании, Германии, Нидерландах, Италии, Польше, Бельгии, Венгрии, Украине.

В работе Facebook произошел массовый сбой по всему миру | Фото:


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