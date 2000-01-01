25.01 22:39 MIGnews.com

К Земле приближается потенциально опасный астероид

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Ученые сообщают об опасном астероиде, который приближается к Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).Астероид 163373 имеет диаметр от 440 до 990 метров. По расчетам, комсическое тело приблизится к Земле на минимальное расстояние 15 февраля. Он будет всего в 15 раз дальше от планеты, чем Луна.Астероид был открыт в 1995 году и его отнесли к группе "Аполлонов", из-за того, что его траектория совпадает с орбитой Земли, он считается потенциально опасным.