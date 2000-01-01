Ученые: кошки не глупее собак

Японские ученые установили, что кошки выполняют тесты на память не хуже собак, что позволяет предположить, что они не глупее собак.
В исследовании приняли участие 49 домашних кошек. Ученые пришли к выводу, что эти животные могут вспоминать приятные переживания, например поедание любимого лакомства.
Подобного рода способности среди животных имеют и собаки. В науке это называется эпизодической памятью.
Как объясняет психолог Киотского университета Саха Такаги, кошки, как и собаки, также вспоминают какие-то конкретные события, что заставляет предположить, что их эпизодическая память схожа с человеческой.
Новое исследование опубликовано на страницах журнала Behavioural Processes.
В ходе исследования специалисты проверяли способность кошек вспомнить спустя 15 минут, из какой миски они только что ели, а из какой нет.
Они обнаружили, что кошки могут вспомнить специфическую информацию относительно своих мисок, то есть "где" и "что" они ели, а это говорит о наличии эпизодической памяти, пишет Би Би Си.