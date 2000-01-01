24.12 23:30 MIGnews.com

У Huawei уже готовы аналоги сервисов Google

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Китайская компания Huawei уже располагает готовыми аналогами ключевых приложений Google, таких как навигация, обмен сообщениями, платежи, игры и другие.Из-за американских санкций, которые запрещают устанавливать на устройства Huawei и Honor такие немаловажные приложения как Google Карты, Google Диск, Gmail, YouTube и прочие, китайская компания была вынуждена заняться разработкой собственных полноценных аналогов.Генеральный директор Huawei и Honor India Чарльз Пенг заявил, что компания близка к запуску полного набора альтернативных приложений."У нас есть Huawei Mobile Services, мы стараемся создать новую мобильную экосистему. Большинство ключевых приложений, таких как навигация, платежи, игры и обмен сообщениями, будут готовы к концу декабря", - сказал он.