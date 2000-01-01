Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











У Huawei уже готовы аналоги сервисов Google 24.12 23:30   MIGnews.com

У Huawei уже готовы аналоги сервисов Google

Китайская компания Huawei уже располагает готовыми аналогами ключевых приложений Google, таких как навигация, обмен сообщениями, платежи, игры и другие.

Из-за американских санкций, которые запрещают устанавливать на устройства Huawei и Honor такие немаловажные приложения как Google Карты, Google Диск, Gmail, YouTube и прочие, китайская компания была вынуждена заняться разработкой собственных полноценных аналогов.

Генеральный директор Huawei и Honor India Чарльз Пенг заявил, что компания близка к запуску полного набора альтернативных приложений.

"У нас есть Huawei Mobile Services, мы стараемся создать новую мобильную экосистему. Большинство ключевых приложений, таких как навигация, платежи, игры и обмен сообщениями, будут готовы к концу декабря", - сказал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:14
Джеки Чан чуть не погиб на съемках фильма
21:50
Путин про экс-посла Польши: сволочь антисемитская
21:33
Эрдан официально встал на сторону Нетаниягу  
21:05
ЦАХАЛ завершил расследование операции "Черный пояс"
20:38
Наама Иссахар: я не не сдамся
20:12
Тель-Авив ужесточает правила для электросамокатов
19:50
Афганские наемники Ирана угрожают Израилю: цель – Голаны  
19:32
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
19:10
БАГАЦ разрешил 11 семьям репатриантов из Йемена подать иски
18:33
Нетаниягу поздравил с Рождеством христиан по всему миру
18:14
7 ресторанов Израиля вошли в гид Discovery
18:10
Ханукальные свечи – в честь переживших Холокост
17:56
Израиль и ПА скоординировали кампанию арестов против ХАМАСа
17:29
Нетаниягу поговорил с Помпео по поводу решения МУС
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus