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Земля может быть уничтожена роем комет | Фото: Thinkstock25.12 02:31   MIGnews.com

Земля может быть уничтожена роем комет

Польские ученые предрекли возможное уничтожение Земли роем комет, когда мимо планеты в опасной близости будет проходить звезда Глизе 710, передает Gizmodo.

Астрономы отмечают, что звезда, которая подойдет к Солнечной системе на опасное расстояние, может привести к глобальной катастрофе - спровоцировать бомбардировку Земли кометами из облака Оорта.

Сообщается, что в настоящее время Глизе 710 находится в 64 световых годах от Солнца, и идет на сближение с ним. Предполагается, что приблизительно через 1,35 миллиона лет расстояние между ними сократится до 13 тысяч астрономических единиц - в это равнозначно расстоянию от Солнца до Земли и преодолевается оно за 77 световых дней.

В итоге звезда будет находиться в пределах облака Оорта, которое представляет собой сферическую область вокруг Солнечной системы. Ученые полагают, что эта область образована ледяными объектами, и является источником комет.

Есть вероятность, что гравитация звезды Глизе 710 изменит траекторию космических тел, которые в итоге отправятся к Земле. Риск столкновения комет и планеты достаточно велик, а это может спровоцировать исчезновение на ней жизни.
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