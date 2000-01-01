25.12 02:31 MIGnews.com

Земля может быть уничтожена роем комет

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Польские ученые предрекли возможное уничтожение Земли роем комет, когда мимо планеты в опасной близости будет проходить звезда Глизе 710, передает Gizmodo.Астрономы отмечают, что звезда, которая подойдет к Солнечной системе на опасное расстояние, может привести к глобальной катастрофе - спровоцировать бомбардировку Земли кометами из облака Оорта.Сообщается, что в настоящее время Глизе 710 находится в 64 световых годах от Солнца, и идет на сближение с ним. Предполагается, что приблизительно через 1,35 миллиона лет расстояние между ними сократится до 13 тысяч астрономических единиц - в это равнозначно расстоянию от Солнца до Земли и преодолевается оно за 77 световых дней.В итоге звезда будет находиться в пределах облака Оорта, которое представляет собой сферическую область вокруг Солнечной системы. Ученые полагают, что эта область образована ледяными объектами, и является источником комет.Есть вероятность, что гравитация звезды Глизе 710 изменит траекторию космических тел, которые в итоге отправятся к Земле. Риск столкновения комет и планеты достаточно велик, а это может спровоцировать исчезновение на ней жизни.