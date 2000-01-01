25.11 03:45 MIGnews.com

Найден древний корабль викингов

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Ученые в Норвегии обнаружили древний корабль, возраст которого больше тысячи лет.Есть предположение, что этот объект принадлежал викингам, передает NIKU.В частности, находку сделали археологи из Норвежского института изучения культурного наследия на острове Эдей."Судно, которое может датироваться эпохой викингов и было построен более 1000 лет назад, недавно обнаружили в западной части Норвегии в округе Ромсдал. Открытие было сделано с помощью георадара", – сказано в сообщении.По словам министра климата Ола Елвестуена, такое открытие имеет как национальное, так и международное значение.Уточняется, что локация, на которой был обнаружен корабль, расположено на судоходном пути в Тронхейм, недалеко от места, где король Харальд Ферхейр участвовал в двух морских сражениях, завоевав власть в Норвегии в конце 800-х годов. Также было обнаружено древнее поселение, однако исследователи пока не датировали его.