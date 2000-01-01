Найден древний корабль викингов

Ученые в Норвегии обнаружили древний корабль, возраст которого больше тысячи лет.
Есть предположение, что этот объект принадлежал викингам, передает NIKU.
В частности, находку сделали археологи из Норвежского института изучения культурного наследия на острове Эдей.
"Судно, которое может датироваться эпохой викингов и было построен более 1000 лет назад, недавно обнаружили в западной части Норвегии в округе Ромсдал. Открытие было сделано с помощью георадара", – сказано в сообщении.
По словам министра климата Ола Елвестуена, такое открытие имеет как национальное, так и международное значение.
Уточняется, что локация, на которой был обнаружен корабль, расположено на судоходном пути в Тронхейм, недалеко от места, где король Харальд Ферхейр участвовал в двух морских сражениях, завоевав власть в Норвегии в конце 800-х годов. Также было обнаружено древнее поселение, однако исследователи пока не датировали его.