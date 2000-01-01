25.11 00:06 MIGnews.com

В Малайзии умер от рака последний суматранский носорог

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Последняя особь суматранского носорога Малайзии умерла от рака. Этот вид отныне считается полностью вымершим в южноазиатской стране. Носрог Иман страдала от опухолей матки с момента ее поимки в марте 2014 года.Августин Тууга, директор департамента дикой природы в восточной части штата Сабах на острове Борнео, сказала, что опухоли на мочевом пузыре Имана вызвали боли и привели к ее смерти раньше, чем ожидалось. Животное скончалось в возрасте 25 лет, сообщает департамент дикой природы в восточной части штата Сабах на острове Борнео.Министр окружающей среды штата Кристина Лью сказала: "Несмотря на то, что мы знали, что это произойдет раньше, мы очень опечалены этой новостью". Единственная мужскоая особь умерла шесть месяцев назад. Попытки развести их естественным образом не увенчались успехом. Их яйца собирали для размножения путем искусственного оплодотворения, возможно, в сотрудничестве с Индонезией.Суматранский носорог когда-то обитал в Азии и даже в Индии, но вырубка лесов и браконьерство резко сократили их численность. По данным Всемирного фонда дикой природы, за 15 лет только две самки в неволе оставили потомство.По оценкам WWF, в мире осталось всего около 80 суматранских носорогов, в основном на индонезийском острове Суматра и на индонезийской стороне Борнео. Некоторые защитники природы ожидают, что целый вид исчезнет через несколько десятилетий.