24.11 22:24 MIGnews.com

У Tesla заказали 150 000 новых автомобилей Cybertruck

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В субботу, 23 ноября, главный исполнительный директор Tesla Inc (TSLA.O) Илон Маск заявил, что к настоящему времени у них уже заказали около 150 000 электромобилей Cybertruck, который был представлен поздно вечером в четверг."До сих пор 146 тысяч заказов Cybertruck, 42% выбирают двойной, 41% тройной и 17% одиночный мотор", - сказал Маск в своем Твиттере, добавив отдельно, что заказы были выполнены без какой-либо рекламы.Новый автомобиль выполнен в футуристическом стиле. Стартовая цена - 39 900 долларов. Угловой корпус Cybertruck в металлическом сером цвете напоминает бронированный автомобиль.