24.10 20:35 MIGnews.com

Хакеры атакуют гуманитарные организации ООН

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В течение последних 10 месяцев было осуществлено множество атак на агентства ООН по оказанию помощи, Международный Красный Крест и другие группы неправительственных организаций.О скоординированной кампании по кибершпионажу сообщает The Times of Israel.Уточняется, что калифорнийское подразделение кибербезопасности Lookout зафиксировало использование преступникам фишинга для сбора паролей с мобильных телефонов и компьютеров. Кампания активна и по сей день.По данным Lookout, вычислить виновных пока не удалось, хотя есть признаки того, что некоторые из их целей, возможно, были членами международного сообщества в Северной Корее.