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заг Таяние ледников в Арктике обнажило новые острова 24.10 16:10   MIGnews.com

Таяние ледников в Арктике обнажило новые острова

Российский военно-морской флот обнаружил пять новых островов, обнаженных из-за таяния ледников в Арктике.

Об этом рассказал командующий Северным флотом, руководитель экспедиции Александр Моисеев, передает информационное агентство ТАСС.

"В основном это связано с таянием льда. Раньше это были ледники, но таяние льда привело к тому, что эти острова открылись. Сейчас ожидается регистрация полученных открытий. Конечно, каждый остров получит свое имя, но его надо сначала обосновать", – пояснил командующий.

В частности, острова были обнаружены в архипелаге Земля Франца-Иосифа, а само открытие сделала экспедиция Северного флота и Русского географического общества.

Остова расположены в бухте Визе на Карском побережье острова Северный архипелага Новая Земля в районе ледника Вилку (Нансена). Площадь объектов – от 900 до 54500 кв. м.


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