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Boston Dynamics научил своего робота гимнастике | Фото:24.09 19:00   MIGnews.com

Boston Dynamics научил своего робота гимнастике

Инженеры американской компании Boston Dynamics, специализирующейся на разработке передовых образцов робототехники, научила человекообразного робота Atlas выполнять достаточно сложные гимнастические "упражнения".

Соответствующее видео компания опубликовала на видеохостинге YouTube.

На кадрах Atlas выполнил стойку на руках, кувырок, разворот в воздухе на 360°. Роботу даже удалось развести ноги в прыжке, а затем плавно приземлиться. Отмечается, что упражнения он выполнял в заранее заданной последовательности.

По словам конструкторов, для выполнения соответствующих маневров робот пользуется всем своим телом. Отмечается, что результата удалось достичь благодаря внедрению новых технологий, которые упрощают процесс программирования робота.



Специальный алгоритм преобразует высокоуровневые описания каждого манвера в последовательность опорных движений, которые робот способен выполнить. Установка же прогнозирующего контроллера, с помощью которого Atlas отслеживает собственные движения, позволила сделать переход от одного упражнения к другому более плавным.

В компании добавили, что такой подход позволил разработчикам значительно ускорить процесс программирование робота и повысить коэффициент успешности выполнения действий почти до 80%.


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