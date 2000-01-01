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Создан самый мощный в мире квантовый компьютер 24.09 22:11   MIGnews.com

Создан самый мощный в мире квантовый компьютер

Американская корпорация Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер.

NASA опубликовала доклад, в котором говорится, что компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, однако спустя некоторое время доклад удалили.

В нем говорилось, что процессор квантового компьютера Google способен за 200 секунд произвести вычисления, на которые у самого мощного из существующих суперкомпьютеров потребуется 10 тысяч лет, пишет Independent.

Отмечается, что этот эксперимент знаменует собой первое вычисление, которое может быть выполнено только на квантовом процессоре.


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