Создан самый мощный в мире квантовый компьютер

Американская корпорация Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер.
NASA опубликовала доклад, в котором говорится, что компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, однако спустя некоторое время доклад удалили.
В нем говорилось, что процессор квантового компьютера Google способен за 200 секунд произвести вычисления, на которые у самого мощного из существующих суперкомпьютеров потребуется 10 тысяч лет, пишет Independent.
Отмечается, что этот эксперимент знаменует собой первое вычисление, которое может быть выполнено только на квантовом процессоре.