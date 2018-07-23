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Изменение климата связано с самоубийствами 24.07 10:53   MIGnews.com

Изменение климата связано с самоубийствами

Ученые выяснили, что аномально высокие среднемесячные температуры в США и Мексике связаны с увеличением числа суицидов и снижением психологического благополучия.

Изменение климата сказываются на здоровье людей напрямую, а экстремальные погодные явления приводят к росту смертности. Меняющийся климат способствует переносчикам опасных заболеваний распространяться на новые территории.

Были сопоставлены данные о количестве суицидов по округам США в 1968-2004 годах с данными по дневной и месячной температуре воздуха в этих же округах. Также были сопоставлены данные для мексиканских муниципалитетов в 1990-2010 годах. Исследование, опубликованное в Nature Climate Change свидетельствует, что на США и Мексику приходится около семи процентов самоубийств в мире, пишет CNN.

Увеличение среднемесячной температуры воздуха на 1°C при прочих равных приводит к приросту ежемесячного числа самоубийств на 0,68% в США и на 2,1% в Мексике. В самые жаркие месяцы в истории наблюдений число суицидов возрастало на 2%.

Это не зависит от географического и экономического положения округа или муниципалитета и не меняется со временем (что могло бы говорить об адаптации). А вот температуры ниже средних не приводят к росту смертности от самоубийств, тогда как для общей смертности от всех причин низкие температуры столь же важны, как и высокие.
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