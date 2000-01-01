В лондонском аэропорту тестируют особый 3D-сканер

Пресс-служба лондонского аэропорта "Хитроу" сообщила о закупке мощных 3D-сканеров для просвечивания багажа, провозимого в салоне самолета, передает во вторник, 24 июля Daily Mail.
Компьютерные томографы, аналогичные аппаратам для ренгтенографии в больницах, будут установлены на некоторых постах личного досмотра в аэропорту Хитроу для повышения безопасности перелетов.
Отметим, что с помощью данного аппарата операторы смогут видеть подробную картину перевозимых пассажиром вещей ручной клади.
Однако самой важной функцией сканеров будет выявление взрывчатых веществ в грузе.
По данным издания, если испытания пройдут успешно, аэропорт "Хитроу" откажется от запрета на провоз жидкостей в салоне.
Первоначальные тесты будут проводиться на нескольких дорожках на неопределенном терминале в "Хитроу", но система может быть развернута более широко, если испытания пройдут успешно.
"В случае успешных тестов в будущем пассажирам не придется доставать предметы из багажа для досмотра", - говорится в заявлении министерства транспорта Великобритании.
Согласно нормам безопасности от 2006 года на фоне борьбы с террористической угрозой на воздушном транспорте, максимальный объем флакона с жидкостью не должен превышать 100 мл, упаковывать емкость следует в прозрачный пакет и предъявлять для проверки отдельно от остального багажа.