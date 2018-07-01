24.07 22:27 MIGnews.com
На Луне, возможно, когда-то существовала жизнь
Астрофизики из Университета штата Вашингтон и Лондонского университета сдели удивительное открытие, заявив, что четыре миллиарда лет назад условия на поверхности Луны были достаточными для поддержки простых форм жизни.
Об этом во вторник, 24 июля сообщает
Astronomy Magazine
.
Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.
Согласно исследованиям ученых, было два периода, когда на единственном земном спутнике обитала жизнь. Первый период был вскоре после образования Луны, а второй - около 3,5 миллиардов лет назад.
Предварительный анализ показал, что на Луне могли быть условия, которые способные поддерживать жизнь, не один раз, а дважды.
По словам исследователей, 4 миллиарда и 3,5 миллиарда лет назад на Луне была жидкая вода, атмосфера и магнитное поле. Она могла содержать органику – строительный материал для жизни.
Астробиологи также отмечают, что на заре своего существования Луна была защищена магнитными полями, которые спасали ее от солнечной радиации.
На данный момент Луна является полностью безжизненным спутником Земли, на ее поверхности не обитают даже бартерии.
Исследователи добавляют, что только подробные исследования покажут – зародилась ли жизнь на Луне или была принесена туда извне.
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