Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












На Луне, возможно, когда-то существовала жизнь | Фото:24.07 22:27   MIGnews.com

На Луне, возможно, когда-то существовала жизнь

Астрофизики из Университета штата Вашингтон и Лондонского университета сдели удивительное открытие, заявив, что четыре миллиарда лет назад условия на поверхности Луны были достаточными для поддержки простых форм жизни.

Об этом во вторник, 24 июля сообщает Astronomy Magazine.

Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.

Согласно исследованиям ученых, было два периода, когда на единственном земном спутнике обитала жизнь. Первый период был вскоре после образования Луны, а второй - около 3,5 миллиардов лет назад.

Предварительный анализ показал, что на Луне могли быть условия, которые способные поддерживать жизнь, не один раз, а дважды.

По словам исследователей, 4 миллиарда и 3,5 миллиарда лет назад на Луне была жидкая вода, атмосфера и магнитное поле. Она могла содержать органику – строительный материал для жизни.

Астробиологи также отмечают, что на заре своего существования Луна была защищена магнитными полями, которые спасали ее от солнечной радиации.

На данный момент Луна является полностью безжизненным спутником Земли, на ее поверхности не обитают даже бартерии.

Исследователи добавляют, что только подробные исследования покажут – зародилась ли жизнь на Луне или была принесена туда извне.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:27
Ученые: употребление рыбы является ключом к долголетию
21:50
Германия заявила о росте числа экстремистов в стране
21:31
Арабские СМИ: "Сухой" был сбит над территорией Сирии
21:02
Мэй будет лично руководить переговорами ЕС по брекситу
20:52
Имаму, призывающего убивать евреев, предъявили обвинения
20:28
Нетаниягу об инциденте с сирийским истребителем
19:52
ЦАХАЛ открыл огонь по группе арабов, запускающих шары
19:27
Нетаниягу поддержал кандидатуру Элькина на пост мэра
19:08
Центры для беженцев будут финансировать из бюджета ЕС
18:25
Исраэль Кац: в следующей войне ХАМАС будет повержен
18:02
Рамалла намерена подать в суд на Израиль
18:01
В Греции объявлен национальный траур по погибшим в пожаре
17:38
Источник: пилот сбитого истребителя Су-22 погиб
17:07
КНДР начала разбирать новую ракетную базу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus