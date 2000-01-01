24.06 23:34 MIGnews.com

Билл Гейтс винит себя в провале смартфонов Microsoft

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Во время выступления на мероприятии венчурного фонда Village Global (видеозапись интервью на английском языке приведена в конце текста) сооснователь Microsoft признался, что редмондская корпорация уступила Google с её мобильной операционной системой Android по его вине. По словам Гейтса, он был вовлечён в неправильное управление компанией и совершил тем самым большую ошибку. Эта ошибка стоила Microsoft того, что та не смогла выпустить программную платформу, которая стала бы стандартной для всех смартфонов кроме Apple iPhone и которой сейчас является Android.Бывший глава Microsoft считает, что на мобильном рынке может быть только одна альтернатива iOS. Даже если у программной платформы есть 90 % приложений, а не все 100 %, она обречена на провал. У Microsoft была возможность создать платформу со 100-процентным охватом, уверен Гейтс.Google приобрела Android в 2005 году за $50 млн, и, согласно признанию её бывшего генерального директора Эрика Шмидта (Eric Schmidt), основной целью этой сделки являлось создание конкурента Windows Mobile. По словам Шмидта, тогда существовали большие опасения, что стратегия Microsoft на рынке мобильных устройств окажется успешной. Но в конечном итоге Android по степени своей распространённости оказалась своеобразным аналогом Windows в мире персональных компьютеров.Надо отметить, что признание Билла Гейтса своей вины в неудаче Microsoft в сегменте операционных систем для мобильных устройств выглядит несколько странно ввиду того, что возможность покорить этот рынок была упущена в эпоху управления компанией Стива Балмера (Steve Ballmer), а не его. Именно Балмер в своё время недооценил потенциал iPhone, назвав его самым дорогим телефоном в мире и усомнившись в успехе «яблочного» продукта у бизнес-пользователей ввиду отсутствия у него физической клавиатуры.Из-за этого Microsoft слишком долго не отказывалась от Windows Mobile, интерфейс которой был рассчитан на использование стилуса. Решение о начале разработки «переформатированной» Windows Mobile, получившей название Windows Phone, было принято только в 2008 году, а сама ОС увидела свет ещё двумя годами позже. Драгоценное время было упущено.Что касается Билла Гейтса, то он ушёл с поста генерального директора Microsoft ещё в 2000 году. С того же года редмондский софтверный гигант начал развивать Windows Mobile — преемницу Windows CE. Точка в истории мобильной ОС Microsoft была поставлена в начале 2018 года, когда корпорация объявила о прекращении активной разработки Windows 10 Mobile — последней попытки Microsoft прийти на рынок, который она в своё время проглядела.