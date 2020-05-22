24.05 23:49 MIGnews.com

Falcon 9 прошла успешные испытания огнем

Static fire of Falcon 9 complete – targeting Wednesday, May 27 at 4:33 p.m. EDT for Crew Dragon’s launch to the @Space_Station with @AstroBehnken and @Astro_Doug on board → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/bhcTq4jxAr — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2020

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Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX прошла успешные испытания.Об этом сообщили в официальном аккаунте в Twitter.На следующей неделе, 7 мая, в 23.33, Falcon 9 предстоит выполнить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). В компании отметили, что было проведено огневое испытание ракеты."Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено, планируем запуск Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном 27 мая в 16:33", — сказано в сообщении.