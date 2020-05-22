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Falcon 9 прошла успешные испытания огнем | Фото:24.05 23:49   MIGnews.com

Falcon 9 прошла успешные испытания огнем

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX прошла успешные испытания.

Об этом сообщили в официальном аккаунте в Twitter.

На следующей неделе, 7 мая, в 23.33, Falcon 9 предстоит выполнить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). В компании отметили, что было проведено огневое испытание ракеты.

"Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено, планируем запуск Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном 27 мая в 16:33", — сказано в сообщении.




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