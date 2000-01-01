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COVID-19: китайская вакцина прошла первые испытания | Фото:24.05 22:02   MIGnews.com

COVID-19: китайская вакцина прошла первые испытания

Китайская вакцина против смертоносного коронавируса COVID-19 прошла первые испытания и дала многообещающие результаты.

Об этом сообщает медицинский журнал The Lancet.

Исследования показали, что препарат безопасен, хорошо переносится и способен вызвать иммунный ответ на вирус. Первый этап испытаний проводился 28 дней с участием 108 здоровых взрослых людей. Окончательные итоги исследования китайской вакцины будут подведены через полгода.

"Вызовы в разработке вакцины против COVID-19 беспрецедентны, и способность вызывать иммунный ответ не обязательно означает, что вакцина сможет защитить людей от инфекции. Результаты открывают многообещающую перспективу в разработке вакцины против COVID-19, однако мы все еще далеки от того, чтобы такая вакцина стала доступной всем", – рассказала профессор Чэнь Вэй из института биотехнологий в Пекине.


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