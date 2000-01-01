COVID-19: китайская вакцина прошла первые испытания

Исследования показали, что препарат безопасен, хорошо переносится и способен вызвать иммунный ответ на вирус. Первый этап испытаний проводился 28 дней с участием 108 здоровых взрослых людей. Окончательные итоги исследования китайской вакцины будут подведены через полгода.
"Вызовы в разработке вакцины против COVID-19 беспрецедентны, и способность вызывать иммунный ответ не обязательно означает, что вакцина сможет защитить людей от инфекции. Результаты открывают многообещающую перспективу в разработке вакцины против COVID-19, однако мы все еще далеки от того, чтобы такая вакцина стала доступной всем", – рассказала профессор Чэнь Вэй из института биотехнологий в Пекине.