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SpaceX запустила спутники высокоскоростного интернета | Фото:24.05 14:45   MIGnews.com

SpaceX запустила спутники высокоскоростного интернета

SpaceX в четверг, 23 мая, запустила первую партию из 60 малых спутников на низкую околоземную орбиту для нового интернет-сервиса Starlink Маск. Ракета Falcon 9, несущая спутники, была запущена со станции ВВС на мысе Канаверал.

60 спутников были выведены на орбиту, как и планировалось, примерно через час после запуска, а ракета-носитель многоразового использования Falcon 9 полетела обратно на Землю для успешной посадки на баржу в Атлантике. В SpaceX сказали, что, вероятно, потребуется еще один день, чтобы узнать, все ли развернутые спутники функционируют должным образом. Каждый весит около 227 кг.

Они представляют собой начальную фазу для создания высокоскоростного интернет-сервиса по всему миру. Владелец компании Илон Маск сказал, что видит новое предприятие Starlink в качестве важного нового источника дохода SpaceX, чей доход, как он ожидает, составит около 3 миллиардов долларов в год.

На прошлой неделе он заявил журналистам, что Starlink играет ключевую роль в оказании помощи в финансировании его более крупных целей - разработки нового космического корабля для гражданских полетов на Луну, и для колонизации Марса.


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