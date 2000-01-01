24.05 14:45 MIGnews.com

SpaceX запустила спутники высокоскоростного интернета

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SpaceX в четверг, 23 мая, запустила первую партию из 60 малых спутников на низкую околоземную орбиту для нового интернет-сервиса Starlink Маск. Ракета Falcon 9, несущая спутники, была запущена со станции ВВС на мысе Канаверал.60 спутников были выведены на орбиту, как и планировалось, примерно через час после запуска, а ракета-носитель многоразового использования Falcon 9 полетела обратно на Землю для успешной посадки на баржу в Атлантике. В SpaceX сказали, что, вероятно, потребуется еще один день, чтобы узнать, все ли развернутые спутники функционируют должным образом. Каждый весит около 227 кг.Они представляют собой начальную фазу для создания высокоскоростного интернет-сервиса по всему миру. Владелец компании Илон Маск сказал, что видит новое предприятие Starlink в качестве важного нового источника дохода SpaceX, чей доход, как он ожидает, составит около 3 миллиардов долларов в год.На прошлой неделе он заявил журналистам, что Starlink играет ключевую роль в оказании помощи в финансировании его более крупных целей - разработки нового космического корабля для гражданских полетов на Луну, и для колонизации Марса.