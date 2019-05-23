СМИ выяснили, как YouTube чистит страницы от шок-контента
Видеохостинг YouTube запустил программу, которая автоматически распознает и блокирует на главной странице сайта и приложения видео с шокирующим контентом, рассказали три источника, знакомых с проектом.
Программа с внутренним названием "классификатор плохого видео" ("trashy video classifier") работает на основе искусственного интеллекта. Она уже тестировалась Google в 2015 году, однако активно ее использовать компания стала в 2017-м после серии инцидентов с детскими видео, которые содержали сцены насилия, но не блокировались фильтрами родительского контроля.
В Google подтвердили, что у них есть классификатор, который просматривает видео для домашней страницы YouTube, а также для панели с рекомендациями.
Как отмечает Bloomberg, это доказывает, что YouTube способен регулировать распространение подобного шокирующего контента. Однако, по словам нынешних и бывших сотрудников, компания серьезно сосредотачивается на проблеме только тогда, когда на карту поставлены деньги или же под влиянием давления из вне.