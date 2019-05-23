Amazon создает устройство, распознающее эмоции по голосу
Amazon.com Inc. разрабатывает портативное устройство, способное распознавать человеческие эмоции по голосу, свидетельствуют внутренние документы компании.
Устройство под кодовым названием Dylan разрабатывается в виде наручного гаджета группой Lab126, которая ранее создавала аппаратное обеспечение для планшета Amazon Fire и умной колонки Amazon Echo, а также командой разработчиков голосового помощника Alexa.
У гаджета есть микрофон и программное обеспечение, которое может распознавать эмоциональное состояние владельца по звуку его голоса. Работает устройство в связке с приложением для смартфона, пишет Bloomberg.
Пока что неясно, на какой стадии находится проект и появится ли устройство когда-нибудь на рынке. По словам одного из сотрудников, пожелавшего остаться анонимным, в настоящее время ведется бета-тестирование. Однако детали источник не раскрыл.