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Amazon создает устройство, распознающее эмоции по голосу 25.05 00:22   MIGnews.com

Amazon создает устройство, распознающее эмоции по голосу

Amazon.com Inc. разрабатывает портативное устройство, способное распознавать человеческие эмоции по голосу, свидетельствуют внутренние документы компании.

Устройство под кодовым названием Dylan разрабатывается в виде наручного гаджета группой Lab126, которая ранее создавала аппаратное обеспечение для планшета Amazon Fire и умной колонки Amazon Echo, а также командой разработчиков голосового помощника Alexa.

У гаджета есть микрофон и программное обеспечение, которое может распознавать эмоциональное состояние владельца по звуку его голоса. Работает устройство в связке с приложением для смартфона, пишет Bloomberg.

Пока что неясно, на какой стадии находится проект и появится ли устройство когда-нибудь на рынке. По словам одного из сотрудников, пожелавшего остаться анонимным, в настоящее время ведется бета-тестирование. Однако детали источник не раскрыл.



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