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Негативные эмоции помогают достигнуть успехов | Фото: Thinkstock25.05 02:32   MIGnews.com

Негативные эмоции помогают достигнуть успехов

Британские исследователи выяснили, как негативные эмоции влияют на карьеру человека. Так, ученые из Университета Плимута в Ливерпуле выяснили, что негативные эмоции могут быть полезны в долгосрочной перспективе.

Специалисты полагают, что люди при взаимодействии могут вызывать у своих партнеров отрицательные эмоции в положительных целях, а не из собственной выгоды.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу ученые провели эксперимент с участием 140 человек. Добровольцам предлагалось поиграть в компьютерную игру с вымышленным собеседником, получив от него записку.

В записке говорилось, что игрок расстроен и беспомощен после пережитого стресса. В свою очередь участники должны были описать чувства, которые они испытывали бы на месте вымышленного партнера.

После добровольцев разделили на две группы и попросили сыграть в еще одну компьютерную игру. Одна группа должна была убить как можно больше противников, целью второй группы было избежание врагов и укрытие.

Данные исследования показали, что эмпатия побуждала людей выбирать конкретные негативные эмоциональные переживания, которые, по их мнению, в конечном итоге помогли бы их партнеру быть успешными в контексте игры.

Ученые полагают, данное исследование может помочь объяснить социальные отношения индивидов когда они хотят помочь своим близким испытать негативные эмоции для достижения положительных целей в будущем.
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