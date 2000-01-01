25.05 02:32 MIGnews.com

Негативные эмоции помогают достигнуть успехов

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Британские исследователи выяснили, как негативные эмоции влияют на карьеру человека. Так, ученые из Университета Плимута в Ливерпуле выяснили, что негативные эмоции могут быть полезны в долгосрочной перспективе.Специалисты полагают, что люди при взаимодействии могут вызывать у своих партнеров отрицательные эмоции в положительных целях, а не из собственной выгоды.Прежде чем подтвердить свою гипотезу ученые провели эксперимент с участием 140 человек. Добровольцам предлагалось поиграть в компьютерную игру с вымышленным собеседником, получив от него записку.В записке говорилось, что игрок расстроен и беспомощен после пережитого стресса. В свою очередь участники должны были описать чувства, которые они испытывали бы на месте вымышленного партнера.После добровольцев разделили на две группы и попросили сыграть в еще одну компьютерную игру. Одна группа должна была убить как можно больше противников, целью второй группы было избежание врагов и укрытие.Данные исследования показали, что эмпатия побуждала людей выбирать конкретные негативные эмоциональные переживания, которые, по их мнению, в конечном итоге помогли бы их партнеру быть успешными в контексте игры.Ученые полагают, данное исследование может помочь объяснить социальные отношения индивидов когда они хотят помочь своим близким испытать негативные эмоции для достижения положительных целей в будущем.