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На Марсе могли расти деревья 24.04 05:46   MIGnews.com

На Марсе могли расти деревья

Ученые из NASA обнародовали фотографии с Марса, на которых запечатлен настоящий пень. Фигура видна очень отчетливо, что натолкнуло многих ученых на мысли о том, что на планете когда-то могли существовать деревья, информирует.

Многие археологи считают, что пенек действительно деревянный. Другие считают, что эти останки уже окаменели.

Скептики этой теории считают, что объект является застывшей лавой и просто напоминает пенек.

Раннее некоторые ученые уже выдвигали теорию, что когда-то на Марсе была жизнь. Но в результате неустановленного процесса все живое на планете внезапно погибло, и именно поэтому людей здесь может ожидать много артефактов. Но эта теория не находит широкой поддержки в научных кругах. Большинство исследователей настроены более скептически и считают, что на Марсе никогда не было жизни и без усилий ее там не организовать.
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