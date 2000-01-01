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Суд признал мобилки причиной рака мозга | Фото: Thinkstock24.04 04:07   MIGnews.com

Суд признал мобилки причиной рака мозга

Итальянский суд города Имреа признал связь между использованием мобильных телефонов и развитием опухоли головного мозга у 57-летнего Роберто Ромео, сообщает "Би-би-си".

Рассмотрев дело Ромео, у которого врачи ранее диагностировали доброкачественную опухоль головного мозга, суд признал, что заболевание возникло из-за использования мобильного телефона 3-4 часа ежедневно в течение 15 лет.

Суд присудил Ромео ежемесячную компенсацию от государства в размере 500 евро. Деньги будут выплачиваться специальным ведомством, которое оказывают материальную помощь работникам, имеющим производственные травмы.

Итальянек руководил одной из местных компаний и в силу служебной необходимости очень много разговаривал по мобильному телефону.

"Необходимо было организовывать рабочий процесс и беседовать с коллегами все время, хоть в машине, хоть дома", - говорит он.

При этом, он выступает за взвешенный подход и всестороннее научное изучение вопроса, и хочет, чтобы люди лучше знали о правилах использования мобильных телефонов.
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