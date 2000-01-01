25.02 05:54 MIGnews.com

Мочу астронавтов предложили использовать как удобрение

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В Вагенингенском университете предложили использовать мочу астронавтов в качестве удобрения для выращивания съедобных культур на Марсе.Ученые отмечают, что доставка удобрений на Марс будет обходиться очень дорого. Поэтому специалисты предложили использовать с этой целью мочу самих поселенцев.Чтобы проверить действенность такого метода удобрения, в университете провели эксперимент. Ученые высадили в марсианскую и лунную почву бобовые растения и удобряли их мочой человека в форме струвита.