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Мочу астронавтов предложили использовать как удобрение 25.02 05:54   MIGnews.com

Мочу астронавтов предложили использовать как удобрение

В Вагенингенском университете предложили использовать мочу астронавтов в качестве удобрения для выращивания съедобных культур на Марсе.

Ученые отмечают, что доставка удобрений на Марс будет обходиться очень дорого. Поэтому специалисты предложили использовать с этой целью мочу самих поселенцев.

Чтобы проверить действенность такого метода удобрения, в университете провели эксперимент. Ученые высадили в марсианскую и лунную почву бобовые растения и удобряли их мочой человека в форме струвита.


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