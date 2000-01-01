Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











`Патрон ФСБ` удивил военных обозревателей США 24.02 19:52   MIGnews.com

"Патрон ФСБ" удивил военных обозревателей США

Американское издание The National Interest опубликовала материал, посвященный российскому боеприпасу калибра 12,7х55 мм. Этот боеприпас используется для стрельбы из крупнокалиберной снайперской винтовки ВССК, штурмового револьвера РШ-12 и разработанного для нужд ФСБ крупнокалиберного автомата АШ-12 (ШАК-12).

В материале отмечается, что это один из самых "необычных" боеприпасов, находящийся в активном использовании из-за своей "экстремально мощной" поражающей силы.

NI подчеркивает, то патроны этого калибра могут поражать противника в современном бронежилете, который не пробивают боеприпасы 9х39 мм.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
Откровения актрисы Дарьи Мороз: первый опыт был у отца
20:40
Террористы прекращают обстрелы: когда наступит тишина
20:35
ЦАХАЛ "отутюжил" еще несколько объектов террористов
20:34
Кутюрье Армани отменил свое шоу из-за коронавируса
20:28
Новая ракетная тревога на юге
20:22
У звезды "Гарри Поттера" рак третьей степени
20:13
Пушкова насмешили слова Трампа о мире между РФ и Украиной
20:07
Ракетная тревога в Киссуфим
19:57
Лицман и резкий рост цен на каннабис
19:31
Вайнштейн признан виновным в домогательствах и изнасиловании
19:23
Новый удар ЦАХАЛ по террористам Газы
19:15
Видео: 24 часа обстрелов за 33 секунды
19:10
Сын Порошенко в Лондоне назвал себя русским  
19:03
"Исламский джихад" прекращает ракетный террор
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus