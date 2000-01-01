"Патрон ФСБ" удивил военных обозревателей США

Американское издание The National Interest опубликовала материал, посвященный российскому боеприпасу калибра 12,7х55 мм. Этот боеприпас используется для стрельбы из крупнокалиберной снайперской винтовки ВССК, штурмового револьвера РШ-12 и разработанного для нужд ФСБ крупнокалиберного автомата АШ-12 (ШАК-12).
В материале отмечается, что это один из самых "необычных" боеприпасов, находящийся в активном использовании из-за своей "экстремально мощной" поражающей силы.
NI подчеркивает, то патроны этого калибра могут поражать противника в современном бронежилете, который не пробивают боеприпасы 9х39 мм.