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Космический аппарат Израиля успешно завершил первый маневр | Фото:24.02 16:19   MIGnews.com

Космический аппарат Израиля успешно завершил первый маневр

Израильский космический корабль Beresheet, который совершил полет на Луну, успешно завершил свой первый маневр, сообщает в воскресенье, 24 февраля The Times of Israel.

Согласно совместному заявлению IAI и SpaceIL, 30-секундный маневр, пройденный в 69 400 км от Земли, подтолкнул космический корабль к Луне.

"Это первый раз, когда основной двигатель Beresheet был активирован - маневр был успешно завершен!" - говорится в заявлении.

Следующий маневр запланирован на завтрашний вечер.

Напомним, аппарат Beresheet, был успешно запущен в 3.45 утра в пятницу с мыса Канаверал во Флориде. Через час после запуска Israel Aerospace Industries и SpaceIL отчитались, что космический корабль вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны, где он прилунится через семь недель.

Как известно, аппарат был запущен с использованием ракеты Илона Маска SpaceX Falcon 9.


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