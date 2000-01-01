Космический аппарат Израиля успешно завершил первый маневр
Израильский космический корабль Beresheet, который совершил полет на Луну, успешно завершил свой первый маневр, сообщает в воскресенье, 24 февраля The Times of Israel.
Согласно совместному заявлению IAI и SpaceIL, 30-секундный маневр, пройденный в 69 400 км от Земли, подтолкнул космический корабль к Луне.
"Это первый раз, когда основной двигатель Beresheet был активирован - маневр был успешно завершен!" - говорится в заявлении.
Следующий маневр запланирован на завтрашний вечер.
Напомним, аппарат Beresheet, был успешно запущен в 3.45 утра в пятницу с мыса Канаверал во Флориде. Через час после запуска Israel Aerospace Industries и SpaceIL отчитались, что космический корабль вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны, где он прилунится через семь недель.
Как известно, аппарат был запущен с использованием ракеты Илона Маска SpaceX Falcon 9.