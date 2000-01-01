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Apple против создания единого зарядного порта на гаджетах 24.01 22:47   MIGnews.com

Apple против создания единого зарядного порта на гаджетах

Евросоюз планирует законодательно обязать использовать единый зарядный порт в гаджетах. Apple не согласна с таким решением.

Apple выпустила официальное заявление в ответ на планы европейского парламента законодательно обязать производителей использовать единый разъем для зарядки гаджетов. Разработчик iPhone заявил, что это душит инновации и больше вредит пользователям, чем помогает.

"Неизвестно, поможет ли обязательное требование. Хотя USB-C значительно упростил жизнь в мире смартфонов, он не начал появляться в телефонах до 2015 года - через три года после Lightning (который включает многие преимущества USB-C)", - написала компания в своем заявлении


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