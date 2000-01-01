Ученые нашли планету, аналогичную Земле, на которой есть вода. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.
Планета была открыта в 2015 году, но изучать ее стали лишь недавно, передает Polit.info. Она имеет название GJ1132b и находится на расстоянии в 39 световых лет от нас. По своим размерам она почти в полтора раза превышает Землю, состоит из железа и скал. Ученым удалось выяснить, что на планете толстая атмосфера, что привело к выводу о том, что на планете есть вода. Исследователи говорят, что изучение планеты продолжится.
К слову, для этого они используют специальный телескоп в 2,2 метра, который находится в обсерватории Чили.