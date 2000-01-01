24.12 04:46 MIGnews.com

Инсайдеры "слили" дизайн iPhone 12

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Японский ресурс Macotakara раскрыл дизайн нового iPhone, благодаря утечкам информации в сети, и создал 3D-модель нового гаджета. Сайт известен своими утечками на тему Apple.Инсайдеры смогли получить чертежи корпуса iPhone 12 и напечатать его на 3D-принтере. Авторы сообщают, что следующая модель особо отличаться от нынешней не будет. Тем не менее, округлые боковые рамки iPhone 11 заменят на ровные и более строгие торцы.Также, создатели новой модели, скорее всего, добавят магнитный коннектор для взаимодействия со стилусом. Похожие мотивы дизайна встречаются у планшетов линейки iPad Pro. Остальное останется прежним - вырез под Face ID, тройная камера, разъем Lightning.Новое поколение iPhone продемонстрируют на презентации в сентябре 2020 года.