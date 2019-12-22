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Популярный мессенджер оказался шпионской программой 23.12 10:52   MIGnews.com

Популярный мессенджер оказался шпионской программой

Разработанный в Объединенных Арабских Эмиратах мессенджер ToTok, который позиционировался как простое и безопасное приложение для общения посредством видеосвязи или в текстовой форме и работавший даже в тех странах, где запрещены такие популярные сервисы как WhatsApp и Skype, на самом деле оказался шпионской программой для слежки за пользователями, имевшими неосторожность установить его на свое устройство.

Власти ОАЭ при помощи этого плода гонки цифрового оружия могли получить доступ к каждому разговору, передвижению и другой личной информации пользователей. Об этом сообщает The New York Times.

ToTok был представлен всего несколько месяцев назад, однако был загружен на миллионы устройств магазинов приложений Apple и Google пользователями по всему Ближнему Востоку, Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Несмотря на то, что большая часть его пользователей находятся в Эмиратах, согласно результатам исследований, проведенных компанией App Annie, на прошлой неделе ToTok стал одним из наиболее загружаемых приложений для общения в США.


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