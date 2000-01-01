23.12 16:41 MIGnews.com
SpaceX запустила спутник для военных США
Ракета Falcon 9 с GPS-спутником стоимостью около 500 миллионов долларов, построенная корпорацией Lockheed Martin, стартовала с мыса Канаверал.
Четыре предыдущих запланированных запуска на прошлой неделе, в том числе один в субботу, были отменены из-за погодных и технических проблем.
Спутник должен выйти на среднюю околоземную орбиту примерно за два часа после старта. Компания ведет онлайн-трансляцию.
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