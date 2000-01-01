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SpaceX запустила спутник для военных США 23.12 16:41   MIGnews.com

SpaceX запустила спутник для военных США

Ракета Falcon 9 с GPS-спутником стоимостью около 500 миллионов долларов, построенная корпорацией Lockheed Martin, стартовала с мыса Канаверал.

Четыре предыдущих запланированных запуска на прошлой неделе, в том числе один в субботу, были отменены из-за погодных и технических проблем.

Спутник должен выйти на среднюю околоземную орбиту примерно за два часа после старта. Компания ведет онлайн-трансляцию.


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