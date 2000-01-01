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Ученые: морепродукты продлевают жизнь | Фото: Thinkstock23.12 22:24   MIGnews.com

Ученые: морепродукты продлевают жизнь

Исследователи из Гарвардского университета установили, что регулярное использование морепродуктов в своем рационе омолаживает организм и, в целом, продлевает жизнь человека.
Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые на протяжении 15 лет наблюдали за здоровьем нескольких тысяч участников эксперимента. Научная работа опубликована в научно-популярном журнале New Scientist.

В ходе исследования было установлено, что те добровольцы, которые регулярно употребляли морепродукты, на 30% меньше страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. А также они были реже подвержены риску инсульта.

Как оказалось, риск преждевременной смерти сокращается на 27% благодаря высокому содержанию в морепродуктах жирных кислот омега-3. Специалисты отметили, что употребление морепродуктов помогут людям страдающим от лишнего веса и проблем с пищеварением.
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