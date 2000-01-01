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Ученые: мозг человека развивается до 30 лет | Фото: Thinkstock23.12 14:30   MIGnews.com

Ученые: мозг человека развивается до 30 лет

Исследователи из Гарвардского Университета пришли к выводу, что после 30 лет мозг человека прекращает активно развиваться. Ученые установили, что после 30 лет происходит глобальное изменение зон мозга, отвечающих за концентрацию внимания, принятие решения и инстинкт самосохранения.

Именно в зрелом возрасте индивиду сложнее обретать новые навыки или чему-то обучаться. К примеру, людям зрелого возраста, будет сложнее научиться водить машину. Ученые утверждают, что гипотеза о том, что в 30 лет личность человека является сформированной – отвечает действительности.

Для того, чтобы сохранить гибкость ума специалисты рекомендуют постоянно тренировать его интеллектуальными нагрузками. Поскольку занятия будут стимулировать вашу память.
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