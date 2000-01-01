Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Названа самая нервная работа в мире | Фото: Thinkstock23.12 05:19   MIGnews.com

Названа самая нервная работа в мире

Исследователи Колумбийского университета выяснили, как работа является самой нервной в мире. Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 22 тысячи добровольцев.

Участников исследования разделили на три группы. В первой были руководители и владельцы предприятий, во второй – менеджеры и руководители среднего звена. В третье же группе находились обычные работники.

Результаты учения показали, что у 18% менеджеров и руководителей среднего звена наблюдались симптомы депрессии. А у обычных работников признаки депрессии были зафиксированы только у 12%. У руководителей и владельцев собственного бизнеса только 11%.

По словам специалистов, именно менеджеры среднего звена чувствуют большую ответственность, и чаще сталкиваются с конфликтами на рабочем месте с подчиненными и высшим руководством.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:17
ISIS сжег заживо двух турецких солдат
07:14
Трамп определился с кандидатом в пресс-секретари
06:56
Палестинские террористы ранили солдата ЦАХАЛа в Шхеме
06:33
Британия: массовый бунт в тюрьме
04:32
Ученые: от диет полнеют
03:41
Путин: доля современных ядерных вооружений достигла 60%
02:28
Мужчины предпочитают в жены брюнеток
01:22
Детское ожирение опасно развитием серьезных заболеваний
23:41
Как замужество влияет на женщин?
22:31
Суд Киева разрешил обыскать Кремль
21:56
Союз биатлонистов РФ отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
21:39
Швеция выплатит компенсацию за детей, погибших из-за мебели
21:11
Сирийские военные объявили о взятии Алеппо
20:56
Франция: На бывшего премьера напали с пакетом с мукой
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus