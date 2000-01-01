23.12 05:19 MIGnews.com

Названа самая нервная работа в мире

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Исследователи Колумбийского университета выяснили, как работа является самой нервной в мире. Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 22 тысячи добровольцев.Участников исследования разделили на три группы. В первой были руководители и владельцы предприятий, во второй – менеджеры и руководители среднего звена. В третье же группе находились обычные работники.Результаты учения показали, что у 18% менеджеров и руководителей среднего звена наблюдались симптомы депрессии. А у обычных работников признаки депрессии были зафиксированы только у 12%. У руководителей и владельцев собственного бизнеса только 11%.По словам специалистов, именно менеджеры среднего звена чувствуют большую ответственность, и чаще сталкиваются с конфликтами на рабочем месте с подчиненными и высшим руководством.