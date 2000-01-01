Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Обнаружено два опасных для Земли астероида | Фото:23.11 22:42   MIGnews.com

Обнаружено два опасных для Земли астероида

Исследователи из России обнаружили два новых потенциально опасных астероида за последние три месяца, размер одного из которых сопоставим с Челябинским метеоритом, сообщает Роскосмос.

"6 ноября 2019 года при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области… был обнаружен неизвестный ранее малый астероид", – говорится в сообщении.

Астероид находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года, минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом составило 139 тысяч 410 километров.

"По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года", – добавили в Роскосмосе. Информацию подтвердили в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США).

Ранее, та же группа ученых обнаружила похожий астероид.

"Так, в ночь с 27 на 28 июля был обнаружен астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите. Подтверждающие наблюдения были получены на двух телескопах, расположенных на острове Мауи (штат Гавайи, США)", – говорится в сообщении.

Максимальное сближение с Землей данного небесного тела произошло 28 июля, минимальное расстояние составило 187 тыс. 791 км.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:07
Медики рассказали о первых признаках дефицита витамина B12
21:35
Ганц назвал условие для создания правительства единства
20:24
Демонстранты сожгли "обвинительное заключение против Биби"  
20:18
Собака нечаянно убила собственного хозяина
19:53
ЦАХАЛ уничтожил неопознанный беспилотник
19:28
Генератор кодов Сбербанка призвал убивать евреев
18:55
Диетологи разработали питание, защищающее от рака
18:21
Неизвестные обстреляли полицейскую машину на севере Израиля
17:48
Трагедия в Нетании: пожарные назвали причину возгорания
17:28
В Дейр аль-Асад открыли огонь по патрульной машине полиции  
17:15
ХАМАС стал резко терять популярность: названа причина
16:42
Саша Барон Коэн резко раскритиковал политику соцсетей  
16:10
ХАМАС: обвинение в адрес Нетаниягу поднимает моральный дух
15:40
Мощный взрыв прогремел в Сирии: минимум 10 погибших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus