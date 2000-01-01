23.11 22:42 MIGnews.com

Обнаружено два опасных для Земли астероида

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Исследователи из России обнаружили два новых потенциально опасных астероида за последние три месяца, размер одного из которых сопоставим с Челябинским метеоритом, сообщает Роскосмос."6 ноября 2019 года при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области… был обнаружен неизвестный ранее малый астероид", – говорится в сообщении.Астероид находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года, минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом составило 139 тысяч 410 километров."По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года", – добавили в Роскосмосе. Информацию подтвердили в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США).Ранее, та же группа ученых обнаружила похожий астероид."Так, в ночь с 27 на 28 июля был обнаружен астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите. Подтверждающие наблюдения были получены на двух телескопах, расположенных на острове Мауи (штат Гавайи, США)", – говорится в сообщении.Максимальное сближение с Землей данного небесного тела произошло 28 июля, минимальное расстояние составило 187 тыс. 791 км.