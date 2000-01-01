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Была обитаемой: неожиданный вывод ученых о Венере | Фото:24.09 02:16   MIGnews.com

Была обитаемой: неожиданный вывод ученых о Венере

Венера сотни миллионов лет назад могла быть обитаемой благодаря стабильному климату, пока таинственная катастрофа не превратила планету в "адскую".

Об этом говорится на Science alert.

Ученые NASA в ходе математического моделирования 3D GCM пришли к выводу, что планета большую часть своей истории имела воду на поверхности, а также обладала тектоникой плит и стабильным умеренным климатом.

Этот период "земной" климатической стабильности мог длиться до 3 миллиардов лет. По мнению ученых, на планете могли существовать как глубокие (310 метров), так и мелкие (10 метров) океаны. Или же вода покрывала всю Венеру.

По приблизительным подсчетам, климат изменился на токсический около 700 млн лет назад. Это могло произойти, например, из-за вулканической активности. Если предположение исследователей верное, то эксзопланеты в "зоне Венеры" также могут быть пригодными для обитания.


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