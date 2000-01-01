Человечество вступило в новую эпоху

Специалисты Международной комиссии по стратиграфии (ISC) заявили, что мы живем в новое геологическое время под названием Мегалаян — третий и последний период с начала Голоценовой эры, начавшейся почти 12 000 лет назад.
Отметим, что данная организация занимается созданием геологической шкалы времени нашей планеты.
Ученые разделили эту эпоху на несколько периодов, последний из которых начался 4 200 лет назад, назвав ее "Мейгалейский период".
Этот период начался с 200 летней засухи, которая перевернула развитие цивилизаций по всему миру. Именно в это время цивилизации Египта, Греции, Сирии, Месопотамии и Палестины начали развивать сельское хозяйство, а общества начали активную миграцию.
Также исследователи назвали два других новых периода, которые вошли в Голоцен – Грендандиан (с 12000 до 8326 лет назад) и Нордгриппиан (от 8326 до 4250 лет назад).
Таким образом, с научной точки зрения мы сейчас живем в Фанерозое, эру Кайнозоя, в четвертичный период, в эпоху Голоцена, во время Мегалаяна.
По данным издания, чтобы определить дату начала каждого возраста, ученые изучают уникальные химические подписи, найденные в образцах горных пород: каждая из них относится к большому климатическому событию.