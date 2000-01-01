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Человечество вступило в новую эпоху | Фото:24.07 02:27   MIGnews.com

Человечество вступило в новую эпоху

Специалисты Международной комиссии по стратиграфии (ISC) заявили, что мы живем в новое геологическое время под названием Мегалаян — третий и последний период с начала Голоценовой эры, начавшейся почти 12 000 лет назад.

Об этом в понедельник, 23 июля сообщает The News Recorder (India Edition).

Отметим, что данная организация занимается созданием геологической шкалы времени нашей планеты.

Ученые разделили эту эпоху на несколько периодов, последний из которых начался 4 200 лет назад, назвав ее "Мейгалейский период".

Этот период начался с 200 летней засухи, которая перевернула развитие цивилизаций по всему миру. Именно в это время цивилизации Египта, Греции, Сирии, Месопотамии и Палестины начали развивать сельское хозяйство, а общества начали активную миграцию.

Также исследователи назвали два других новых периода, которые вошли в Голоцен – Грендандиан (с 12000 до 8326 лет назад) и Нордгриппиан (от 8326 до 4250 лет назад).

Таким образом, с научной точки зрения мы сейчас живем в Фанерозое, эру Кайнозоя, в четвертичный период, в эпоху Голоцена, во время Мегалаяна.

По данным издания, чтобы определить дату начала каждого возраста, ученые изучают уникальные химические подписи, найденные в образцах горных пород: каждая из них относится к большому климатическому событию.
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