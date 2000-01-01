23.06 23:41 MIGnews.com

Новый гаджет заставит почувствовать вас «собакой Павлова»

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Американская компания Amazon выставила на продажу новые браслеты Pavlok 2, которые разработаны для борьбы с вредными привычками. Он позволяет владельцу получать удар током каждый раз, когда тот ест вредную пищу, курит или прибегает к другим вредным привычкам.Напряжение удара – 350 вольт, а работой гаджета можно управлять при помощи приложения. Доступ к нему можно передать близким и знакомым владельца браслета, чтобы регулярно получать напоминание о вредных привычках.Реакция на технологию неоднозначная, однако Amazon не отказался от нее и продает браслет за 199 долларов. В компании считают, что регулярные болезненные ощущения от ударов током позволяют владельцу избавиться от вредных привычек.Название изделия происходит от известных экспериментов профессора Павлова над собаками.