23.06 23:01 MIGnews.com

На Марсе снова обнаружены следы жизни

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Американские ученые, анализирующие данные, которые передает американский марсоход Curiosity, обнаружили в пробах метан. В земных условиях этот газ обычно вырабатывают живые организмы, то есть полученные данные могут указывать на наличие жизни на Марсе.Вдохновленные предварительными результатами, исследователи изменили график работы и на выходных направили американскому аппарату новые команды, рассчитывая получить дополнительную информацию уже завтра, 24 июня.Ранее, в 2013 году, Curiosity уже фиксировал наличие метана в атмосфере Красной планеты. Однако сейчас наблюдается в три раза более высокое содержание газа.По словам ученых, метан на Марсе появился сравнительно недавно, поскольку солнечный свет и химические реакции разрушили бы его в течение нескольких столетий. Возможно, газ вырабатывают микроорганизмы, живущие в толще пород. Другое возможное объяснение — газ просачивается через трещины из полостей, где он хранится миллионы лет.