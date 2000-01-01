Израильский стартап придумал новый подход к лечению рака

Основатели компании Ноам Соломон и Луис Волох поставили перед собой цель – "увидеть иммунную систему в полной детализации", чтобы разработать метод лечения рака.
По данным издания, Immunai использует комбинацию аппаратного и программного обеспечения для профилирования отдельных клеток и получения информации о влиянии лечения на иммунную систему.
"Наша миссия состоит в том, чтобы сопоставить иммунную систему с нейронными сетями и передавать методы обучения, основанные на глубоких знаниях в области иммунологии. Мы разработали инструменты и ноу-хау, чтобы помочь исследователям иммуноонкологии и клеточной терапии преуспеть в своей работе. Это помогает увеличить скорость, с которой лекарства разрабатываются и поступают на рынок, путем выяснения механизмов их действия и устойчивости", — сообщил Волох.
Между тем Соломон рассказал, что препараты, которые улучшают иммунный ответ на рак, являются трансформационными для некоторых пациентов, но не действуют в 50–70% случаев.
"Мы пытаемся понять, какие методы лечения работают, измеряя иммунную систему в высоком разрешении. Затем мы можем использовать эти идеи для улучшения дизайна комбинированной терапии", — добавил Соломон.