COVID-19: новые данные о способах заражения

Смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 оказалось не так уж и просто заразиться через инфицированные поверхности
Об этом сообщил Американский Центр контроля и предотвращения заболеваний (CDC).
Американцы микробиологи пришли к выводу, что коронавирусом трудно заразиться через прикосновение с поверхностями или предметами, которых касались инфицированные. Тем не менее CDC по-прежнему не исключает возможность заболевания при помощи контакта с подобным предметом, если, к примеру, после этого потрогать рот, глаза или нос.
"Это не основной путт распространения коронавируса. Вместе с тем, продолжается изучение свойств этого возбудителя", – заверили ученые.
Коронавирус распространяется микрокапельным путем от человека к человеку при тесном контакте. Опасность вызывает тот факт, что инфекция протекает совершенно бессимптомно у 20-50% зараженных. Также по утверждению CDC, от животных заразиться крайне сложно.