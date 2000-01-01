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COVID-19: новые данные о способах заражения | Фото:23.05 15:31   MIGnews.com

COVID-19: новые данные о способах заражения

Смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 оказалось не так уж и просто заразиться через инфицированные поверхности

Об этом сообщил Американский Центр контроля и предотвращения заболеваний (CDC).

Американцы микробиологи пришли к выводу, что коронавирусом трудно заразиться через прикосновение с поверхностями или предметами, которых касались инфицированные. Тем не менее CDC по-прежнему не исключает возможность заболевания при помощи контакта с подобным предметом, если, к примеру, после этого потрогать рот, глаза или нос.

"Это не основной путт распространения коронавируса. Вместе с тем, продолжается изучение свойств этого возбудителя", – заверили ученые.

Коронавирус распространяется микрокапельным путем от человека к человеку при тесном контакте. Опасность вызывает тот факт, что инфекция протекает совершенно бессимптомно у 20-50% зараженных. Также по утверждению CDC, от животных заразиться крайне сложно.


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