Японская Panasonic приостанавливает свои сделки с Huawei
Японская компания Panasonic заявила, что прекращает бизнес с Huawei, чтобы соблюдать ограничения США, нанося новый удар по китайской телекоммуникационной фирме.
Об этом в четверг, 23 мая сообщает телерадиокомпания "Би-би-си".
Напомним, что на прошлой неделе Вашингтон включил Huawei в список компаний, с которыми американские фирмы не могут торговать, если у них нет лицензии.
Стоит отметить, что сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения.
Согласно сообщениям, запрет распространяется на товары, имеющие 25% или более материалов, произведенных в Соединенных Штатах.
Ограничения означают эскалацию усилий США по блокированию Huawei, что, по их словам, создает угрозу безопасности.
"Мы прекратили все деловые транзакции с Huawei и ее 68 компаниями, которые подпали под запрет США", - заявил AFP представитель Panasonic Джо Флинн. "Вчера в связи с этим была выпущена внутренняя инструкция", - подчеркнул он.