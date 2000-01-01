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Японская Panasonic приостанавливает свои сделки с Huawei | Фото:23.05 07:28   MIGnews.com

Японская Panasonic приостанавливает свои сделки с Huawei

Японская компания Panasonic заявила, что прекращает бизнес с Huawei, чтобы соблюдать ограничения США, нанося новый удар по китайской телекоммуникационной фирме.

Об этом в четверг, 23 мая сообщает телерадиокомпания "Би-би-си".

Напомним, что на прошлой неделе Вашингтон включил Huawei в список компаний, с которыми американские фирмы не могут торговать, если у них нет лицензии.

Стоит отметить, что сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения.

Согласно сообщениям, запрет распространяется на товары, имеющие 25% или более материалов, произведенных в Соединенных Штатах.

Ограничения означают эскалацию усилий США по блокированию Huawei, что, по их словам, создает угрозу безопасности.

"Мы прекратили все деловые транзакции с Huawei и ее 68 компаниями, которые подпали под запрет США", - заявил AFP представитель Panasonic Джо Флинн. "Вчера в связи с этим была выпущена внутренняя инструкция", - подчеркнул он.


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